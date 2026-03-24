Martín Landaluce avanza a cuartos de final del Masters 1000 de Miami tras vencer a Sebastian Korda

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El tenista español Martín Landaluce, procedente de la fase clasificatoria, logró su mejor actuación en un torneo ATP al vencer a Sebastian Korda por 2-6, 7-6 (8-6), 6-4 y avanzar a cuartos de final del Masters 1000 de Miami, donde enfrentará al checo Jiri Lehecka.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 24/03/2026 05:15 PM.
En Deportes y editada el 24/03/2026 04:08 PM.