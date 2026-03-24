Martín Landaluce avanza a cuartos de final del Masters 1000 de Miami tras vencer a Sebastian Korda

El español Martín Landaluce, de 20 años, logró este martes una hazaña en el Masters 1000 de Miami al eliminar al estadounidense Sebastian Korda con parciales de 2-6, 7-6 (8-6), 6-4, y avanzar por primera vez en su carrera a los cuartos de final de un torneo de esta categoría.
Proveniente de la fase clasificatoria, Landaluce firmó su mejor actuación en el circuito ATP al superar a un rival más experimentado y mejor posicionado en el ranking mundial, el número 36 del mundo, quien además había eliminado en ronda anterior al compatriota de Landaluce, Carlos Alcaraz, actual número uno del planeta.
El joven madrileño, exnúmero uno del tenis junior, demostró temple y carácter, especialmente en el segundo set, cuando salvó una bola de partido antes de imponerse en el tiebreak. El partido, que duró dos horas y 27 minutos, marcó un momento de revancha simbólica tras la eliminación de Alcaraz a manos de Korda.
La victoria también tuvo un profundo significado emocional para Landaluce, quien dedicó el triunfo a su abuela, fallecida hace algunos meses. Durante el encuentro, Korda mostró molestias en los aductores y requirió atención médica en dos ocasiones, lo que afectó su rendimiento en los tramos decisivos.
Antes de vencer a Korda, Landaluce ya había sorprendido al superar a dos top 20: al ruso Karen Khachanov (15°) en segunda ronda y al italiano Luciano Darderi (18°) en tercera. Su histórica actuación en Miami le garantiza escalar desde el puesto 151 al 105 del ranking ATP, acercándose así a las puertas del top 100.
En cuartos de final, Landaluce se medirá al checo Jiri Lehecka, ubicado en el puesto 22 del mundo, en busca de seguir escribiendo su mejor capítulo en el tenis profesional.