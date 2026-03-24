Mohamed Salah anuncia su salida del Liverpool al final de la temporada

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El delantero egipcio Mohamed Salah confirmó que dejará el Liverpool al término de la presente campaña, poniendo fin a nueve años en los que se convirtió en uno de los máximos íconos del club. Con 255 goles en 435 partidos, Salah deja un legado histórico en Anfield.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/03/2026 03:35 PM.
En Deportes y editada el 24/03/2026 03:30 PM.