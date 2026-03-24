Mohamed Salah anuncia su salida del Liverpool al final de la temporada

El futbolista egipcio Mohamed Salah anunció este miércoles su salida del Liverpool al finalizar la temporada 2024-2025, poniendo fin a una era de nueve años en la que se consolidó como una de las máximas leyendas del club inglés. El propio jugador dio a conocer la noticia a través de un emotivo mensaje en redes sociales dirigido a la afición.
"Hola a todos, por desgracia ha llegado el día. Esta es la primera parte de mi despedida. Dejaré el Liverpool al final de la temporada",
"Nunca imaginé lo profundamente que este club, esta ciudad y su gente se convertirían en parte de mi vida. El Liverpool no es solo un club de fútbol, es una pasión, una historia, un espíritu que no puedo explicar con palabras", expresó el jugador de 33 años.
En la temporada anterior, el egipcio fue el máximo goleador y asistidor de la Premier League con 29 goles y 18 pases gol, fue elegido mejor futbolista del campeonato y finalizó cuarto en la carrera por el Balón de Oro.
Actualmente, Salah se encuentra recuperándose de una lesión y no fue convocado para los compromisos recientes de la selección de Egipto.
A pesar de tener contrato vigente hasta junio de 2027, la decisión de partir al final de la temporada sugiere un acuerdo mutuo entre el jugador y la directiva del club para cerrar un ciclo histórico. Su futuro aún no ha sido confirmado, aunque diversos clubes de Arabia Saudita y ligas europeas han mostrado interés en su incorporación.