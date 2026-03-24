Moses Moody sufre grave lesión en la rodilla durante victoria de los Warriors sobre los Mavericks

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Moses Moody sufrió una aparatosa lesión en la rodilla izquierda al final de la prórroga en el triunfo de Golden State sobre Dallas 137-131; el jugador fue retirado en camilla tras un impactante incidente que conmocionó a jugadores y aficionados.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/03/2026 10:17 AM.
En Deportes y editada el 24/03/2026 09:21 AM.