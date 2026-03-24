Penta Zero Miedo reafirma su reinado tras vencer a Dominik Mysterio en RAW y apunta a WrestleMania 4

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El luchador mexicano Penta Zero Miedo defendió con éxito el Campeonato Intercontinental frente a Dominik Mysterio en Monday Night RAW, consolidando su dominio y perfilándose como figura central rumbo a WrestleMania 42.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/03/2026 11:25 AM.
En Deportes y editada el 24/03/2026 11:19 AM.