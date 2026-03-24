Romelu Lukaku se pierde amistosos de Bélgica ante EE.UU. y México para enfocarse en su recuperación

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El delantero estrella de Bélgica, Romelu Lukaku, no jugará los partidos amistosos contra Estados Unidos y México debido a que prioriza su preparación física tras su regreso de lesión. La Federación Belga respalda su decisión, que representa un nuevo golpe para el técnico Rudi Garcia, ya afectado por otras bajas ofensivas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/03/2026 05:40 PM.
En Deportes y editada el 24/03/2026 04:07 PM.