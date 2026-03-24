Romelu Lukaku se pierde amistosos de Bélgica ante EE.UU. y México para enfocarse en su recuperación

El delantero belga Romelu Lukaku, máximo goleador histórico de la selección con 89 goles en 124 partidos, se ha retirado de los amistosos internacionales contra Estados Unidos y México programados para este sábado y próximo martes, respectivamente. La Real Federación Belga de Fútbol (RBFA) confirmó que el jugador ha decidido enfocarse en entrenamientos específicos para optimizar su condición física, tras un prolongado tiempo fuera por lesión durante la primera parte de la temporada.
Lukaku, de 32 años, ha tenido un inicio complicado con su club, el Napoli, donde el entrenador Antonio Conte ha preferido al delantero danés Rasmus Højlund en las alineaciones titulares. Esta decisión refleja la intención del atacante de recuperar su mejor forma antes del Mundial de Clubes y de cara a los compromisos internacionales clave que tendrá Bélgica en los próximos meses.
La baja de Lukaku representa un nuevo revés para el seleccionador nacional Rudi Garcia, quien ya enfrenta la ausencia de otros dos delanteros importantes: Hans Vanaken, del Brujas, y Leandro Trossard, del Arsenal. El técnico francés había manifestado el viernes anterior su intención de utilizar estos partidos amistosos en Estados Unidos —a disputarse en Atlanta y Chicago— para ayudar a Lukaku a recuperar el ritmo competitivo.
Además de Lukaku, la selección belga también jugará sin el portero Thibaut Courtois, quien sufrió una lesión reciente con el Real Madrid. No obstante, la convocatoria tendrá un regreso esperado: el mediocampista Kevin De Bruyne regresa tras varios meses de baja por lesión, lo que supone un alivio para el equipo.
La RBFA emitió un comunicado en el que expresó su respeto por la decisión de Lukaku: "Romelu Lukaku no participará en los próximos amistosos de los Diablos Rojos ante Estados Unidos y México. Ha elegido enfocarse en entrenamientos para optimizar su condición física. La KBVB respeta su decisión y le desea mucha suerte".
Con menos de tres meses para el inicio del Mundial (11 de junio al 19 de julio), Bélgica busca ajustar su rendimiento en estos partidos de preparación, aunque la ausencia de figuras clave como Lukaku complica los planes del cuerpo técnico.