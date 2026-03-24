Salvador Luis Reyes dirigirá a Guatemala ante Argelia tras ausencia de Luis Fernando Tena

La Selección Nacional de Guatemala afrontará su duelo frente a Argelia en la próxima Fecha FIFA con un cambio de último momento en el banquillo. Luis Fernando Tena, seleccionador nacional, no acompañará al equipo en su gira por Europa debido a una intervención quirúrgica de vesícula que lo mantiene en reposo médico en México.
Ante esta situación, Salvador Luis Reyes, auxiliar técnico del estratega mexicano, asumirá la dirección del combinado chapín en el amistoso programado para el viernes 27 de marzo a las 13:30 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Luigi Ferraris de Génova, Italia.
El encuentro representa un reto de alto nivel para Guatemala, que busca aprovechar la ventana internacional para mantener a su plantel en ritmo competitivo, pese a no participar en el Mundial 2026. Argelia, por su parte, sí estará presente en la próxima Copa del Mundo, lo que convierte al duelo en un valioso termómetro para ambos equipos.
Originalmente, Guatemala tenía previsto enfrentar a Argentina en Buenos Aires, pero el partido fue cancelado al no recibir autorización de la FIFA, que prohíbe disputar partidos oficiales o amistosos en continentes distintos durante la misma fecha FIFA. En sustitución, se concretó el encuentro ante el combinado africano.
A pesar del ajuste técnico, la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala confirmó que el proceso de preparación continúa según lo planeado, con énfasis en la integración de jugadores y la evaluación de estrategias de cara al futuro inmediato del equipo.