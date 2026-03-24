Salvador Luis Reyes dirigirá a Guatemala ante Argelia tras ausencia de Luis Fernando Tena

...

Ante la imposibilidad de viajar por motivos de salud, el técnico Luis Fernando Tena será sustituido por su auxiliar Salvador Luis Reyes en el partido de Guatemala contra Argelia, programado para el 27 de marzo en Génova.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/03/2026 04:40 PM.
En Deportes y editada el 24/03/2026 03:52 PM.