Aquivaldo Mosquera aclara citación de la FGR: es por posible falsedad de domicilio

El exjugador de América, Aquivaldo Mosquera, compareció este miércoles ante medios en la Ciudad de México para aclarar los motivos de su citación por la Fiscalía General de la República (FGR), asegurando que el asunto se limita a una investigación por posible falsedad de domicilio fiscal durante su carrera como futbolista, y no guarda relación con temas de manutención de su hijo con la comunicadora Karla Pineda.
“Me presenté ante la FGR porque recibí una solicitud en la universidad donde trabajo, en Celaya, Guanajuato, y obviamente me inquietó. No decía nada claro, así que primero acudí a mis abogados y luego a la autoridad”, explicó Mosquera durante la rueda de prensa, acompañado por sus representantes legales, Octavio Espinoza y Luis Mena.
Según detalló su abogado Espinoza, la carpeta de investigación se originó tras requerimientos fiscales no atendidos en febrero y marzo de 2019, cuando las autoridades no pudieron localizarlo en el domicilio fiscal declarado en ese entonces. El dato corresponde a la dirección proporcionada por su contador durante su etapa activa, quien, según Mosquera, no notificó oficialmente su baja ante el SAT al finalizar su carrera.
“El contador dio por hecho que hizo el trámite, pero no fue así. Eso generó un requerimiento que derivó en esta investigación por posible falsedad de domicilio fiscal, un asunto administrativo que ahora se resolverá en abril en la Ciudad de México”, precisó Espinoza.
Mosquera negó enfáticamente estar enfrentando algún proceso penal o conflicto activo por la pensión alimenticia de su hijo. “No hay ningún problema con Karla en ese sentido. Los atrasos mínimos que existieron ya se cubrieron, y ambos seguimos cubriendo los gastos del menor como padres corresponsables”, aseguró.
El exfutbolista colombiano también lamentó los desencuentros pasados con Pineda, reconociendo que hubo decisiones que afectaron a su hijo. “Hubo posturas de ambos lados que no estuvieron bien. Fue una mala decisión para el niño, quien fue el más lastimado. Ahondar más sería retroceder”, expresó.
Mosquera reveló que la citación ya ha tenido consecuencias en su vida profesional. “Me llevaban con América a ser embajador en Estados Unidos, pero ahora ya no podré ir. Se pierde la oportunidad de seguir vigente, y obviamente afectan muchas cosas”, lamentó.
Su equipo legal insistió en que el caso es de naturaleza fiscal y no penal, y que Mosquera ha actuado con transparencia al presentarse de forma voluntaria ante la autoridad. El trámite continuará en la capital mexicana a mediados de abril.