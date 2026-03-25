Aquivaldo Mosquera aclara citación de la FGR: es por posible falsedad de domicilio

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El exfutbolista Aquivaldo Mosquera acudió a una conferencia de prensa para aclarar que su citación por la Fiscalía General de la República se debe únicamente a una investigación por posible falsedad de domicilio fiscal vinculada a su etapa como jugador profesional, y no a conflictos por la manutención de su hijo con Karla Pineda, con quien mantiene corresponsabilidad parental.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/03/2026 02:54 PM.
En Deportes y editada el 25/03/2026 01:46 PM.