CM Punk rinde homenaje a Eddie Guerrero y desata ola de nostalgia en WWE

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CM Punk rompió su silencio durante una dinámica viral al escuchar el nombre de Eddie Guerrero, a quien considera superior, generando un profundo impacto entre los aficionados y reavivando el legado del ícono mexicano en la lucha libre mundial.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/03/2026 06:02 PM.
En Deportes y editada el 25/03/2026 04:33 PM.