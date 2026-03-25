CM Punk rinde homenaje a Eddie Guerrero y desata ola de nostalgia en WWE

En medio de la creciente expectativa por su participación en la Noche 2 de WrestleMania 42, CM Punk protagonizó un emotivo momento que trascendió lo deportivo y se convirtió en un homenaje inolvidable a una leyenda con raíces mexicanas: Eddie Guerrero.
Durante una dinámica en redes sociales en la que debía mantenerse en silencio hasta escuchar el nombre de un luchador al que considerara mejor que él, Punk permaneció impasible ante figuras de la talla de John Cena, Brock Lesnar, The Rock, Shawn Michaels y Triple H. Sin embargo, todo cambió cuando surgió el nombre de Eddie Guerrero. "No puedo pretender ser mejor que él", declaró Punk, rompiendo su silencio y generando una ola de reconocimiento en todo el mundo de la lucha libre.
El gesto no pasó desapercibido. Aficionados, comentaristas y exluchadores celebraron el reconocimiento hacia Guerrero, nacido en El Paso, Texas, pero profundamente arraigado a la cultura y tradición luchística mexicana. Guerrero, fallecido en 2005, dejó un legado imborrable en WWE, donde conquistó el Campeonato Mundial de la WWE, el Campeonato de los Estados Unidos y el Intercontinental, siendo admirado por su carisma, habilidad técnica y conexión única con el público.
Su paso por AAA, ECW y WCW antes de consolidarse en WWE lo convirtió en un pionero para la comunidad latina en el entretenimiento deportivo. Hoy, más de dos décadas después, su influencia sigue vigente, y el reconocimiento de una figura actual como CM Punk refuerza su estatus de ícono transgeneracional.
Con su participación en WrestleMania 42 al lado de Roman Reigns, Punk reafirma su posición como una de las figuras centrales de la actualidad de WWE. Pero en este momento, decidió ceder el centro del escenario a una leyenda: Eddie Guerrero, cuyo nombre sigue resonando con fuerza en el corazón de los fanáticos.