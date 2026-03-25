Federico Valverde recibe un partido de suspensión por roja directa en el derbi ante el Atlético

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El Comité de Disciplina de la RFEF sancionó con un partido al centrocampista del Real Madrid, Federico Valverde, tras su expulsión por una entrada sobre Alex Baena en el derbi. El club blanco intentó anular la sanción, pero fue rechazada.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/03/2026 02:20 PM.
En Deportes y editada el 25/03/2026 02:00 PM.