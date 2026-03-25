¿México sede de la Copa Oro 2027? Publicación oficial enciende la esperanza de la afición

Un mensaje difundido por la cuenta oficial de la Copa Oro en redes sociales ha generado una ola de especulaciones y entusiasmo entre los aficionados al fútbol en México. La imagen, que muestra la bandera nacional en primer plano junto al texto "Nos espera un gran día… ¡Todos atentos!", anticipa un anuncio crucial programado para el sábado 28 de marzo a las 12:00 PM hora del Este de Estados Unidos (10:00 AM en Ciudad de México), lo que ha intensificado los rumores sobre la participación de México como sede del torneo en 2027.
Aunque la Confederación de Fútbol de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) no ha emitido aún una declaración formal, la destacada presencia del símbolo patrio mexicano ha sido interpretada como una fuerte señal de que el país podría albergar —total o parcialmente— la edición 2027 del certamen continental. Esta posibilidad es celebrada por muchos como una oportunidad para equilibrar la histórica centralización del evento en Estados Unidos.
México ya ha fungido como coanfitrión de la Copa Oro en dos ocasiones: en 1993 y 2003. En ambas ediciones, el equipo nacional salió campeón, marcando hitos inolvidables en la historia del "Tri", incluyendo la goleada 4-0 sobre Estados Unidos en el Estadio Azteca y la victoria por gol de oro frente a Brasil en la final de 2003. El regreso del torneo fortalecería el impulso futbolístico del país tras su participación en el Mundial 2026, coorganizado por México, Estados Unidos y Canadá.
La confirmación oficial, de darse, representaría un paso clave para la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), que enfrenta constantes demandas de la afición para traer competencias internacionales de alto nivel al territorio nacional. Clubes, aficionados y medios aguardan con atención el anuncio del 28 de marzo, fecha que podría marcar el regreso de uno de los torneos más importantes del área a suelo azteca.