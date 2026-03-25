¿México sede de la Copa Oro 2027? Publicación oficial enciende la esperanza de la afición

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Una publicación en redes sociales de la cuenta oficial de la Copa Oro, con la bandera mexicana como protagonista y un anuncio programado para el 28 de marzo, ha reavivado las expectativas sobre la posible sede del torneo en México, ya sea como anfitrión único o conjunto.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/03/2026 09:29 AM.
En Deportes y editada el 25/03/2026 09:15 AM.