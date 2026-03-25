México vs Portugal: partido será transmitido gratis en el Zócalo de la CDMX

La Plaza de la Constitución se transformará este sábado 28 de marzo en un gran escenario futbolístico, cuando el partido entre la Selección Mexicana y Portugal sea transmitido en vivo en una megapantalla de 25 por 14 metros. El evento, organizado por el Gobierno de la Ciudad de México, ofrecerá acceso gratuito al público como parte de las acciones de inclusión rumbo al Mundial 2026.
A pesar de que los boletos para asistir al encuentro en el Estadio Azteca se agotaron rápidamente tras su lanzamiento, la jefa de gobierno capitalina, Clara Brugada, anunció durante una conferencia de prensa que la transmisión en el Zócalo permitirá a miles de aficionados vivir en grande el duelo frente a la selección lusa. Junto con ella, Argel Gómez Concheiro, subsecretario de Grandes Festivales Comunitarios de la CDMX, confirmó que la proyección contará con todas las medidas de seguridad y logística necesarias para garantizar una experiencia segura y masiva.
El partido, considerado uno de los más esperados en la recta final de preparación del Tri para el Mundial 2026, se jugará en el renovado Estadio Azteca. La transmisión en el corazón de la capital promete reunir a familias, jóvenes y aficionados de todas las edades, convirtiendo al Zócalo en una extensión del coloso de Santa Úrsula.
Se espera la presencia de autoridades locales durante el evento, incluyendo a la propia jefa de gobierno, quien acompañará a la ciudadanía durante el desarrollo del encuentro. Las autoridades exhortaron al público a acudir con anticipación y respetar las indicaciones de los elementos de seguridad y servicios de emergencia desplegados en la zona.