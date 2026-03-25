México vs Portugal: partido será transmitido gratis en el Zócalo de la CDMX

...

El partido amistoso entre la Selección Mexicana y Portugal, programado para el 28 de marzo en el Estadio Azteca, será transmitido en vivo en una megapantalla de 25 por 14 metros en el Zócalo de la Ciudad de México, con acceso gratuito al público como parte de las actividades previas al Mundial 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/03/2026 08:36 AM.
En Deportes y editada el 25/03/2026 08:34 AM.