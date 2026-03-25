Despliegan operativo de seguridad sin precedentes para el México vs Portugal en el Estadio Azteca

La reapertura del Estadio Azteca, prevista para el partido amistoso entre México y Portugal, será acompañada por el mayor operativo de seguridad jamás desplegado en un encuentro futbolístico de esta naturaleza en la Ciudad de México. El Gobierno capitalino, encabezado por la jefa de gobierno Clara Brugada, confirmó un dispositivo integral denominado Estadio Seguro, también conocido como Plan Kukulkán, que movilizará a más de 10 mil elementos de seguridad y contemplará cierres viales, reforzamiento del transporte público y estrictos controles de acceso.
Este operativo, sin precedentes en un partido amistoso, tiene como objetivo no solo garantizar la integridad de los asistentes, sino también servir como ensayo general para la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuya sede será México, junto con Estados Unidos y Canadá. Las autoridades han subrayado que el evento del 25 de marzo de 2026 marcará un antes y un después en la logística deportiva de la capital.
Entre las medidas más relevantes destaca la restricción vehicular en los alrededores del estadio. Se implementarán cierres viales estratégicos en los ejes de comunicación cercanos a la Colonia Ciudad de los Deportes, con el fin de ordenar el flujo de personas y reducir las afectaciones a vecinos y transeúntes que no asistan al partido. Se habilitarán rutas alternas y se recomendará a los aficionados evitar el uso de automóviles particulares.
En este sentido, el transporte público será prioritario. Metro, Metrobús, RTP y Ecobici incrementarán su frecuencia y horarios de operación. Además, se instalarán puntos de transferencia segura y accesos peatonales delimitados para facilitar la llegada y salida masiva de espectadores. La estrategia busca promover una movilidad ordenada, segura y sustentable.
El operativo involucrará a policías capitalinos, elementos de la Guardia Nacional, personal de Protección Civil, servicios médicos, tránsito y coordinaciones territoriales. También se instalarán centros de mando móviles y se reforzará la vigilancia con videovigilancia y drones.
Con este despliegue, la Ciudad de México envía un mensaje de capacidad organizativa y seguridad rumbo al Mundial 2026, donde el Estadio Azteca será sede de partidos clave, incluida una semifinal. El partido ante Portugal no solo será un espectáculo deportivo, sino una demostración de logística de alto nivel.