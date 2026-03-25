Despliegan operativo de seguridad sin precedentes para el México vs Portugal en el Estadio Azteca

...

El Gobierno de la CDMX activará el operativo 'Estadio Seguro' y 'Plan Kukulkán' con más de 10 mil elementos, cierres viales y movilidad reforzada de cara al amistoso entre México y Portugal, considerado un ensayo general para la Copa Mundial 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/03/2026 11:45 AM.
En Deportes y editada el 25/03/2026 09:53 AM.