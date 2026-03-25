Paulinho se une a Portugal en Cancún de cara al amistoso ante México

El delantero del Toluca, Paulinho, arribó este miércoles 25 de marzo a la Riviera Maya para integrarse a la concentración de la Selección de Portugal, que se prepara para el partido amistoso ante México, programado para el sábado 28 en el renovado Estadio Banorte. Tras un vuelo a Cancún, el atacante se trasladó al exclusivo complejo de Mayakoba, donde el combinado europeo tiene su base de operaciones.
La llegada de Paulinho fue recibida con entusiasmo dentro del plantel, destacando el abrazo que le brindó Bruno Fernandes, figura del Manchester United, en un gesto que refleja el buen ambiente en el seno del equipo dirigido por Roberto Martínez. Portugal permanecerá en el Caribe mexicano hasta el viernes, cuando viajará a la Ciudad de México para disputar el encuentro ante el Tricolor.
Este duelo adquiere un valor simbólico, ya que marcará la reapertura oficial del histórico Estadio Banorte, escenario que volverá a albergar un partido internacional de alto nivel. Además, representa una oportunidad clave para Paulinho, quien regresa a la selección lusa tras casi seis años de ausencia. Su última participación data de noviembre de 2020, cuando disputó tres encuentros y anotó en dos ocasiones.
El regreso del goleador se sustenta en su sobresaliente rendimiento en la Liga MX. Desde su llegada al Toluca en el Apertura 2024, Paulinho ha acumulado 55 goles, 12 asistencias y cuatro títulos en 81 partidos, además de conquistar tres campeonatos de goleo consecutivos. Sus números incluso superan a los de figuras consolidadas como Cristiano Ronaldo en el último año, según el análisis del cuerpo técnico portugués.
Con este respaldo estadístico y futbolístico, Paulinho buscará aprovechar la convocatoria para reafirmar su lugar en el equipo nacional, en un partido que sirve como vitrina internacional y prueba decisiva de cara a futuras selecciones, de cara a la Copa del Mundo 2026, en la que Portugal ya tiene asegurada su participación.