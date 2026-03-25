Paulinho se une a Portugal en Cancún de cara al amistoso ante México

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El delantero del Toluca, Paulinho, se incorporó este miércoles a la concentración de la Selección de Portugal en la Riviera Maya, tras seis años sin ser convocado. El equipo luso se prepara para enfrentar a México el sábado 28 en el Estadio Banorte, en un duelo simbólico por la reapertura del recinto capitalino.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/03/2026 11:30 AM.
En Deportes y editada el 25/03/2026 11:13 AM.