Paulo Víctor cumple su sueño: inicia en selecciones juveniles de Brasil mientras sigue en el América

El entrenador Paulo Víctor, actual auxiliar técnico del Club América, dio un paso trascendental en su carrera al asumir formalmente la responsabilidad de las selecciones juveniles de Brasil. El estratega brasileño encabezó su primera práctica con las categorías Sub-20 y Sub-23 del combinado nacional, marcando el inicio de un proyecto enfocado en la formación de nuevas generaciones del fútbol brasileño.
A través de sus redes sociales, Víctor compartió imágenes del entrenamiento y expresó su emoción: “Motivado y agradecido”, escribió, destacando el orgullo de servir a su país en un rol clave para el futuro del futbol sudamericano. No obstante, el técnico aclaró que su vinculación con el América continúa vigente, al menos hasta que el equipo concluya su participación en el Torneo Clausura 2026.
Según lo acordado, Víctor mantendrá una doble función durante los próximos meses: cumplirá con sus responsabilidades en el cuerpo técnico azulcrema mientras avanza en la planificación y desarrollo del proyecto de selecciones juveniles brasileñas. Su incorporación definitiva al frente de las categorías menores de Brasil será oficial tras la eliminación o coronación de las Águilas en el certamen mexicano.
Esta transición representa un equilibrio entre dos escenarios de alto nivel: la competitividad de la Liga MX y la exigencia del sistema de formación de uno de los países con mayor tradición futbolística del mundo. La llegada de Víctor a las filas del Scratch subraya la apuesta por fortalecer la cantera brasileña, en un momento en que el país busca consolidar nuevos talentos para el balompié internacional.
Al mismo tiempo, su permanencia temporal en el América garantiza estabilidad al cuerpo técnico de cara a los compromisos clave del Clausura 2026. Con esta nueva etapa, Paulo Víctor se posiciona como un referente técnico en dos de los entornos más relevantes del futbol continental.