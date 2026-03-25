Paulo Víctor cumple su sueño: inicia en selecciones juveniles de Brasil mientras sigue en el América

...

El auxiliar técnico del América, Paulo Víctor, comenzó su nueva etapa al frente de las selecciones Sub-20 y Sub-23 de Brasil, aunque mantendrá su cargo en el club mexicano hasta el final del Clausura 2026, en un proceso de transición que combina dos retos internacionales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/03/2026 02:10 PM.
En Deportes y editada el 25/03/2026 01:42 PM.