Blindados y sin contacto: Portugal llega a Cancún rumbo al duelo con México en el Estadio Azteca

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La selección de Portugal arribó a Cancún bajo estrictas medidas de seguridad para enfrentar a México en partido amistoso en el Estadio Azteca. Sin Cristiano Ronaldo por lesión, el equipo se prepara en la Riviera Maya para mitigar el efecto de la altura y partirá a la Ciudad de México el viernes.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/03/2026 10:45 AM.
En Deportes y editada el 25/03/2026 09:19 AM.