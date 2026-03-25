Prisca Awiti Alcaraz lidera a México con oro en Copa Centroamericana y del Caribe de Judo

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La subcampeona olímpica Prisca Awiti Alcaraz conquistó la medalla de oro en los 63 kg en la Copa Centroamericana y del Caribe de judo, encabezando una cosecha de tres oros, una plata y seis bronces que posicionó a México como subcampeón general del medallero en Panamá 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/03/2026 11:03 AM.
En Deportes y editada el 25/03/2026 10:46 AM.