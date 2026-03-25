Selección Mexicana estrena himno oficial 'Un solo corazón' con Grupo Frontera rumbo al Mundial 2026

La Selección Mexicana de Fútbol cuenta desde hoy con un nuevo himno oficial de cara al Mundial 2026: Un solo corazón, interpretado por el exitoso grupo regional mexicano Grupo Frontera. El lanzamiento del tema se realizó durante un evento especial organizado por Amazon Music y la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), marcando el inicio de una campaña emocional y musical para unir a la afición en torno al equipo nacional.
La canción, producida por el múltiple ganador del Grammy Edgar Barrera, ya está disponible en exclusiva en Amazon Music y se espera que acompañe al conjunto dirigido por Javier Aguirre durante cada uno de sus compromisos en el próximo Mundial, que se celebrará en territorio mexicano, estadounidense y canadiense.
Paul Forat, representante de la compañía productora en México, destacó la autenticidad con la que los jugadores recibieron el tema: "Ayer filmamos el video con ellos. Fue una experiencia única. Cuando les pusimos la canción y subimos el volumen, solos empezaron a contagiarse. No hizo falta pedirles mucho. Seguían bailando y la sentían", afirmó, subrayando la conexión inmediata entre la música y el plantel.
Grupo Frontera, originario de Texas pero con fuertes raíces en Tamaulipas y Nuevo León, ha destacado desde 2023 por revitalizar el regional mexicano con éxitos como No se va. Sus integrantes —Payo Solís, Juan Javier Cantú, Beto Acosta, Carlos Guerrero y Brian Ortega— expresaron su orgullo al formar parte de este proyecto histórico: "Esto es especial para nosotros porque llevamos siete Mundiales apoyándolos. Este es un honor, tener la canción con ustedes. Un abrazote para todos los mexicanos".
El video musical fue grabado recientemente durante una concentración del Tri previa a un amistoso ante Portugal, integrando imágenes del equipo y la banda en un ambiente de camaradería y pasión futbolística. La colaboración entre la FMF, Amazon Music y Edgar Barrera tuvo como meta crear una pieza que resonara de inmediato con jugadores y aficionados, reforzando el sentido de pertenencia nacional.
El lanzamiento de Un solo corazón coincide con un momento de alta expectativa para el fútbol mexicano, que recibirá partidos del Mundial 2026 en sedes como el renovado Estadio Ciudad de México. La canción se suma a una tradición de himnos que han acompañado al 'Tri' en torneos internacionales, ahora con un sonido moderno y profundamente arraigado en la cultura mexicana.