Selección Mexicana estrena himno oficial 'Un solo corazón' con Grupo Frontera rumbo al Mundial 2026

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La Selección Mexicana de Fútbol lanzó su nuevo himno oficial 'Un solo corazón', interpretado por Grupo Frontera y producido por Edgar Barrera, en colaboración con Amazon Music y la FMF, con el objetivo de fortalecer la identidad nacional rumbo al Mundial 2026 que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/03/2026 10:46 AM.
En Deportes y editada el 25/03/2026 09:46 AM.