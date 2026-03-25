Jannik Sinner avanza a cuartos en el Miami Open y amplía récord de sets ganados

El número dos del mundo, Jannik Sinner, avanzó este martes a los cuartos de final del Abierto de Miami tras derrotar al estadounidense Alex Michelsen por 7-5 y 7-6(4) en una hora y 41 minutos. Con esta victoria, el italiano amplió a 28 su récord de sets consecutivos ganados en torneos Masters 1000, superando la marca de 24 conjuntos que Novak Djokovic registró en 2016.
El partido fue más ajustado de lo esperado ante un Michelsen (n.40) que mostró gran solidez, especialmente en el segundo set. Tras mantenerse el saque hasta el 5-5 en la primera manga, Sinner logró el quiebre decisivo para llevarse el set. En el segundo, el norteamericano rompió primero y llegó a liderar 5-2, pero un momento de distracción provocado por un rayo de sol directo sobre su campo le costó el control del juego.
Sinner aprovechó la situación para empatar 5-5 y forzar un 'tiebreak', que dominó 7-4 tras ganar seis de los últimos siete puntos. El italiano demostró temple bajo presión y mantuvo su impecable nivel en la temporada.
En cuartos de final, Sinner se enfrentará al estadounidense Frances Tiafoe (n.20), quien eliminó al francés Terence Atmane (n.53). Con esta clasificación, el italiano recorta 160 puntos al español Carlos Alcaraz en la carrera por el No. 1; si gana el título en Miami, podría acercarse aún más y completar el 'Sunshine Double' tras su triunfo en Indian Wells.