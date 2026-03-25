Jannik Sinner avanza a cuartos en el Miami Open y amplía récord de sets ganados

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El tenista italiano Jannik Sinner superó al estadounidense Alex Michelsen en octavos del Miami Open y extendió a 28 su racha de sets consecutivos ganados en Masters 1000, superando el récord anterior de Novak Djokovic. Enfrentará a Frances Tiafoe por un lugar en semifinales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/03/2026 08:49 AM.
En Deportes y editada el 25/03/2026 08:43 AM.