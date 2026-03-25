Takefusa Kubo, figura clave de Japón, en duda para el Mundial 2026 por lesión

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Takefusa Kubo, estrella de la Real Sociedad y pieza fundamental para Japón, quedó fuera de la convocatoria de la Fecha FIFA de marzo debido a una lesión muscular. Con entre tres y ocho semanas de recuperación, su presencia en el Mundial 2026 es incierta, aunque tanto el club como la selección priorizan una recuperación completa.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/03/2026 08:56 AM.
En Deportes y editada el 25/03/2026 08:46 AM.