Tigres UANL anuncia a Carlos Emilio González como nuevo presidente a partir de junio de 2026

El Club Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León dio a conocer este 25 de marzo de 2026 el nombramiento de Carlos Emilio González como su nuevo presidente, cargo que asumirá oficialmente el 1 de junio del presente año. El anuncio marca el inicio de una nueva etapa institucional para el conjunto felino, en el marco de un proceso de sucesión planificado y validado por la directiva del club.
González, quien cuenta con una trayectoria profesional de más de tres décadas en el sector empresarial internacional, proviene de destacadas posiciones en multinacionales de los sectores energético y de la construcción. Su experiencia incluye liderazgo en áreas de finanzas, innovación y dirección general en mercados de América Latina, Centroamérica y el Caribe, lo que aportará una visión estratégica al proyecto tigrillo.
La institución destacó que González ha mantenido una estrecha relación con Tigres en los últimos años, participando en iniciativas clave como el desarrollo de infraestructura y proyectos vinculados al nuevo estadio del club. Este vínculo le ha permitido adquirir un profundo conocimiento del entorno deportivo y administrativo del equipo, facilitando una transición ordenada.
En su primer mensaje como próximo presidente, González afirmó: “Asumir la Presidencia de Club Tigres representa el mayor honor de mi vida profesional. Integrarme a una institución con tanta historia, impacto social y relevancia en el fútbol implica una gran responsabilidad, que asumo con gran compromiso”.
El relevo se da tras la gestión de Mauricio Culebro, quien concluye un ciclo de cinco años al frente del club. Durante su administración, Culebro impulsó la profesionalización institucional, fortaleció las fuerzas básicas y promovió el desarrollo del Centro de Entrenamiento Tigres. A partir de su salida, Culebro asumirá el cargo de presidente de fútbol en AMB Sports and Entertainment, empresa dueña del Atlanta United (MLS) y los Atlanta Falcons (NFL).
Para garantizar una transición fluida, ambos directivos colaborarán durante los próximos dos meses. La directiva de Tigres destacó que el perfil internacional y la capacidad de gestión estratégica de González serán fundamentales para afrontar los retos futuros del club en la Liga MX y en competiciones internacionales.