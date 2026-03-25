Tigres UANL anuncia a Carlos Emilio González como nuevo presidente a partir de junio de 2026

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El Club Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León anunció el nombramiento de Carlos Emilio González como su nuevo presidente, quien asumirá el cargo el 1 de junio de 2026 tras la salida de Mauricio Culebro. Con más de 30 años de experiencia en gestión empresarial internacional, González llega con el objetivo de fortalecer el proyecto deportivo e institucional del club a nivel nacional e internacional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/03/2026 06:30 PM.
En Deportes y editada el 25/03/2026 04:41 PM.