Carín León será el primer artista en presentarse en el Nu Stadium, la nueva casa del Inter Miami

El nuevo Nu Stadium, sede oficial del Inter Miami CF, tendrá su primera gran prueba de fuego con un nombre de peso: el cantautor mexicano Carín León. El intérprete originario de Hermosillo, Sonora, será el encargado de inaugurar el recinto con un concierto programado para el 28 de junio de 2026, marcando así un hito tanto para la música regional mexicana como para el fútbol estadounidense.
Este evento forma parte de la gira norteamericana "De Sonora, para el mundo", que incluye 53 presentaciones en Estados Unidos, México, Argentina y Canadá, y se extenderá hasta octubre. La elección de León como protagonista inaugural responde a una estrategia clara de Heron Sports & Entertainment por consolidar al estadio no solo como un templo del fútbol, sino como un centro de entretenimiento de talla mundial en el sur de la Florida.
Jeff Henry, responsable de eventos especiales de la organización, destacó que el objetivo es ofrecer "las mejores experiencias de espectáculos en vivo", aprovechando una infraestructura moderna diseñada para albergar eventos masivos. Con una capacidad para 26,700 personas, el Nu Stadium abrirá oficialmente sus puertas el 4 de abril de 2026, tras años de construcción y una inversión multimillonaria que busca posicionar a Miami como capital continental del deporte y la cultura latina.
En un video publicado en Instagram, Carín León expresó su emoción: "El Inter de Miami ya tiene casa nueva y de manteles largos les informo que somos el primer artista que se presenta en este gran y nuevo estadio. Nos vemos en junio en el Nu Stadium, en la nueva casa del Inter de Miami". Además, subrayó el simbolismo del momento: "Miami siempre ha sido muy importante para mí. Es el punto donde todos nos unimos, donde la música converge y se crean movimientos culturales".
La apuesta por Carín León no es menor. Ganador del Grammy al Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea en 2026 por Palabra de To’s (Seca), León ha trascendido fronteras con su fusión innovadora de regional mexicano, pop y rock. Ha colaborado con figuras internacionales como Ricky Martin, Maluma, Kane Brown, Bon Jovi, Carlos Santana y recientemente con The Warning y Jelly Roll, cuya canción "Lighter" es la primera oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Su trayectoria reciente incluye presentaciones históricas: fue el primer artista latino en encabezar el MSG Sphere en Las Vegas (siete funciones agotadas), llenó el Madison Square Garden y reunió a más de 70,000 personas en RODEOHOUSTON. También ha participado en festivales icónicos como Coachella, el Grand Ole Opry y el Festival de Viña del Mar, donde obtuvo las Gaviotas de Oro y Plata.
Antes del Nu Stadium, el Inter Miami jugaba en el Chase Stadium, en Fort Lauderdale. La llegada de Lionel Messi en 2023 transformó globalmente al club, atrayendo atención mediática sin precedentes. Ahora, con este concierto, se busca consolidar ese impulso, integrando la música latina al ecosistema futbolístico y ampliando la oferta cultural para la comunidad hispana en EE.UU.
Además del uso deportivo, el estadio funcionará como centro multifuncional, con espacios comerciales, un parque público de 23 hectáreas, hoteles y oficinas. Será también sede de grandes eventos musicales, deportivos y corporativos.
Las entradas para el concierto estarán disponibles en varias etapas: los abonados del Inter Miami tendrán acceso a preventa el 26 de marzo a las 10:00 horas; seguidamente, los fanáticos registrados en el club de fans de Carín León podrán comprar desde el mediodía.
Este debut no solo consolida a Carín León como embajador cultural de México en el escenario internacional, sino que también sienta las bases para una nueva era de convergencia entre el fútbol, la música y la identidad latina en Estados Unidos.