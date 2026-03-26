Carín León será el primer artista en presentarse en el Nu Stadium, la nueva casa del Inter Miami

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El cantante mexicano Carín León inaugurará con un concierto histórico el Nu Stadium del Inter Miami el 28 de junio de 2026, convirtiéndose en el primer artista en actuar en la nueva sede del club presidido por David Beckham y potenciado por la llegada de Lionel Messi. El evento marca el inicio de una estrategia para posicionar el estadio como epicentro del entretenimiento en el sur de Florida.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/03/2026 10:50 AM.
En Deportes y editada el 26/03/2026 10:43 AM.