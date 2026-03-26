Cruz Azul golea 3-0 a Atlético Nacional en amistoso durante Fecha FIFA

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Cruz Azul aprovechó la pausa por Fecha FIFA para imponerse con autoridad 3-0 al Atlético Nacional en un amistoso disputado en San José, California, con goles de Nicolás Ibáñez, Luka Romero y Mateo Levy.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/03/2026 12:07 PM.
En Deportes y editada el 26/03/2026 12:16 PM.