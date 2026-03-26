Cruz Azul golea 3-0 a Atlético Nacional en amistoso durante Fecha FIFA

Cruz Azul aprovechó la pausa por Fecha FIFA para mantener ritmo competitivo y venció con contundencia 3-0 al Atlético Nacional en un partido amistoso celebrado en el PayPal Park de San José, California. El encuentro, dirigido por Nicolás Larcamón, sirvió como prueba de fuego ante uno de los clubes más representativos del fútbol colombiano.
Desde el inicio, La Máquina dominó las acciones con posesión y creación de juego, aunque no logró concretar en el marcador durante el primer tiempo. Al minuto 51 del segundo tiempo, Nicolás Ibáñez abrió el marcador tras aprovechar una serie de rebotes dentro del área para empujar el balón con la pierna derecha.
Diez minutos después, Luka Romero amplió la ventaja con un potente disparo de pierna izquierda que pegó en el poste antes de ingresar al arco. Ya en el tramo final, al 79’, Mateo Levy sentenció el 3-0 definitivo, cerrando una noche de celebración para la afición celeste presente en el estadio.
El equipo mostró una mezcla de titulares y elementos con menor actividad en el torneo local, con Kevin Mier en la portería enfrentando a su exequipo. La defensa estuvo integrada por Gonzalo Piovi, Jorge Rodarte, Amaury García, Morales y Silva, mientras que en el mediocampo actuaron Jeremy Márquez, Luca Romero, José Paradela y Andrés Montaño.
Con esta victoria, Cruz Azul mantiene el ritmo de competencia de cara al cierre de la fase regular de la Liga MX y los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup, demostrando solidez y profundidad en su plantel bajo la dirección técnica de Larcamón.