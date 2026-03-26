Donovan Carrillo clasifica a la final del Mundial de Patinaje Artístico en Praga 2026

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El patinador mexicano Donovan Carrillo obtuvo 79.65 puntos en el programa corto del Campeonato Mundial de Patinaje Artístico, superando su marca olímpica y asegurando su lugar en la final. Esta actuación iguala su mejor resultado en un Mundial y refleja su crecimiento constante rumbo a Los Alpes Franceses 2030.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/03/2026 09:59 AM.
En Deportes y editada el 26/03/2026 09:57 AM.