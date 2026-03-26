Donovan Carrillo clasifica a la final del Mundial de Patinaje Artístico en Praga 2026

El patinador artístico mexicano Donovan Carrillo volvió a hacer historia este jueves 26 de marzo en Praga, República Checa, al clasificar a la final del Campeonato Mundial de Patinaje Artístico 2026 tras registrar una puntuación de 79.65 puntos en el programa corto, donde finalizó en la posición 14. Este resultado no solo supera los 75.56 puntos con los que accedió al programa libre en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, sino que consolida su mejor nivel competitivo en años.
Con su ya icónica rutina al ritmo de Hip Chin Chin, Carrillo deslumbró en la pista checa y demostró un notable crecimiento técnico y artístico. Tras concluir su presentación, el tapatío compartió con el sitio oficial de los Juegos Olímpicos: "Estaba en un punto bajo después de los Juegos Olímpicos. Las dos primeras semanas fueron difíciles, pero una vez que las superé, las cosas volvieron a tener sentido. Empecé a sentirme normal".
La final del campeonato se llevará a cabo el sábado 28 de marzo a las 5:30 horas (hora de México). Aunque no habrá transmisión oficial en territorio mexicano, los aficionados podrán seguir la competencia a través del canal de YouTube de ISU Skating utilizando una red privada virtual (VPN).
Desde su debut en el Mundial de Milán 2018, donde se convirtió en el primer mexicano en acceder al programa libre en esta justa, Carrillo ha mantenido una presencia constante en los escenarios internacionales. En Estocolmo 2021, aseguró su boleto a Beijing 2022 al finalizar en el lugar 20. Tras un 2022 complicado por problemas técnicos y una lesión en Saitama 2023 que lo marginó de la final, su resurgimiento fue evidente en Montreal 2024, donde alcanzó el puesto 14, su mejor resultado hasta entonces.
Con esta nueva clasificación, Donovan Carrillo no solo iguala su mejor actuación en un Mundial, sino que fortalece su trayectoria rumbo a los Juegos Olímpicos de Invierno de Los Alpes Franceses 2030, consolidándose como uno de los referentes del deporte invernal en México.