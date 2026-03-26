Gilberto Mora cerca de su regreso: ¿Será opción para el Mundial 2026 con México?

El regreso de Gilberto Mora a las canchas se perfila como uno de los acontecimientos más relevantes en el fútbol mexicano rumbo al Mundial 2026. El joven futbolista de 17 años, figura clave en Xolos de Tijuana y en las categorías juveniles de la Selección Mexicana, se encuentra en la fase final de recuperación tras una pubalgia que lo mantuvo alejado desde el 17 de enero.
Duilio Davino, director de Selecciones Nacionales, confirmó en entrevista para ESPN que Mora estaría listo para reintegrarse a los entrenamientos con su club en aproximadamente 10 días, a inicios de abril. "Ya se integran a trabajar con su plantel", afirmó Davino, quien también mencionó a Edson Álvarez —en recuperación de una cirugía de tobillo— como otro jugador próximo a volver.
Este retorno oportuno abre la puerta para que Mora sea considerado en la convocatoria de mayo, cuando México enfrentará a Ghana y Australia en partidos preparatorios clave antes del corte definitivo para el Mundial 2026. Ambos encuentros servirán como última evaluación del cuerpo técnico liderado por Javier Aguirre.
Mora, considerado una de las mayores promesas del futbol azteca, ha sido seguido de cerca tanto en su club como en la selección. Aunque no participó en las últimas convocatorias debido a su baja médica, su desempeño previo generó expectativas altas sobre su proyección internacional.
En este sentido, el exseleccionador nacional Miguel Herrera intervino en el debate al señalar que el valor de mercado de Mora está subestimado frente a talentos sudamericanos. Durante una charla en el canal de YouTube de Toño de Valdés, Herrera comparó al mexicano con Franco Mastantuono, futbolista argentino fichado por el Real Madrid por 60 millones de euros, mientras que Mora ronda los 35 millones. "Es mucho más que Mastantuono", sentenció Herrera, criticando la brecha en la valoración internacional por cuestiones de origen.
La reaparición de Mora no solo fortalece el plantel nacional, sino que representa una apuesta estratégica de futuro. Su evolución física y rendimiento en los próximos meses serán determinantes para definir su rol en el equipo que buscará dejar huella en el Mundial 2026, que México coorganizará junto a Estados Unidos y Canadá.