Gilberto Mora cerca de su regreso: ¿Será opción para el Mundial 2026 con México?

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Gilberto Mora, joven promesa de Xolos y la Selección Mexicana, está a punto de reincorporarse a los entrenamientos tras superar una pubalgia. Su regreso fortalece las aspiraciones de México rumbo al Mundial 2026, con posibilidad de ser convocado en mayo para duelos ante Ghana y Australia.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/03/2026 11:05 AM.
En Deportes y editada el 26/03/2026 10:45 AM.