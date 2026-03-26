Julio César Chávez Jr. confirma a David Solórzano como su rival para su segunda pelea del año

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Julio César Chávez Jr. enfrentará a David Solórzano el 25 de abril en Reynosa, Tamaulipas, en su segundo combate del año, buscando reafirmar su vigencia tras una derrota ante Jake Paul y una serie de polémicas fuera del ring.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/03/2026 11:30 AM.
En Deportes y editada el 26/03/2026 11:18 AM.