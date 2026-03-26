Julio César Chávez Jr. confirma a David Solórzano como su rival para su segunda pelea del año

Julio César Chávez Jr. ha confirmado oficialmente que su próximo rival será David Solórzano, en un combate programado para el 25 de abril en el Parque Adolfo López Mateos de Reynosa, Tamaulipas. Este enfrentamiento marcará su segunda pelea del año y representa un paso clave en su intento por recuperar terreno en el boxeo profesional tras un 2025 marcado por derrotas y controversias.
El hijo del legendario campeón mexicano regresó al triunfo el pasado 24 de enero al vencer por nocaut técnico en el cuarto asalto a Ángel Julián Sacco en San Luis Potosí. Dicha victoria le devolvió algo de credibilidad tras su contundente derrota ante Jake Paul en junio de 2025, que generó fuertes cuestionamientos sobre su nivel competitivo. Poco después, su carrera se vio nuevamente en el ojo del huracán cuando fue detenido por autoridades migratorias en Los Ángeles, episodio que lo alejó temporalmente de los reflectores deportivos.
Para esta nueva cita, Chávez Jr. anunció que arribará a Reynosa 20 días antes del evento con el fin de completar su preparación en condiciones óptimas, tanto físicas como mentales. La velada, que se desarrollará en el Parque Adolfo López Mateos, no solo será un escenario para su redención, sino también una plataforma para destacar el talento regional.
La cartelera incluirá la participación de su hermano, Omar Chávez, quien también subirá al ring, aumentando la expectativa entre los aficionados. Asimismo, el local Hugo “Tigre” Castañeda buscará aprovechar el apoyo de su público para consolidar su trayectoria. Además, varios jóvenes pugilistas de la región tendrán la oportunidad de presentarse en una función que busca equilibrar experiencia y proyección.
El evento está diseñado para atraer al público fronterizo y reforzar la importancia del boxeo en Tamaulipas. Para Chávez Jr., esta pelea es una nueva oportunidad para demostrar que aún tiene capacidad para competir a nivel nacional y aspirar a retos más exigentes en el futuro. Con el respaldo de un público que espera su reivindicación, el sinaloense buscará recuperar parte del prestigio perdido en los últimos años.