Mauricio Culebro deja Tigres para asumir la presidencia del Atlanta United en la MLS

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Tras cinco años al frente de Tigres, Mauricio Culebro se despide del club regiomontano para asumir como nuevo presidente del Atlanta United de la MLS y del proyecto NWSL Atlanta 2028, en una movida histórica que lo convierte en uno de los dirigentes mexicanos con mayor proyección internacional. Carlos Emilio González lo sucederá en Monterrey.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/03/2026 12:27 PM.
En Deportes y editada el 26/03/2026 12:14 PM.