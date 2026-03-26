Mauricio Culebro deja Tigres para asumir la presidencia del Atlanta United en la MLS

El Club Tigres anunció este 26 de marzo de 2026 el fin de ciclo de Mauricio Culebro como presidente del equipo, cargo que ocupó durante cinco temporadas marcadas por títulos y consolidación institucional. A partir del 1 de junio, Culebro emprenderá un nuevo reto al asumir como presidente del Atlanta United de la Major League Soccer (MLS) y del proyecto femenil NWSL Atlanta 2028, en una designación confirmada por Arthur M. Blank, propietario del conjunto estadounidense.
En un comunicado oficial, Tigres destacó la labor de Culebro al frente del club, resaltando la recuperación de la esencia ganadora con múltiples campeonatos en las ramas varonil y femenil. "Durante su gestión, Mauricio le devolvió al club su identidad competitiva y fortaleció su estructura deportiva y administrativa", señala el texto institucional.
Carlos Emilio González será su sucesor en la presidencia de Tigres, reportando directamente a Mauricio Doehner, presidente del Comité de Enlace Cemex-Sinergia Deportiva. González, ejecutivo con más de tres décadas de experiencia en Cemex en cuatro continentes, llega con perfil estratégico y operativo para liderar la nueva etapa del club regiomontano.
Por su parte, el Atlanta United dio la bienvenida a Culebro a través de sus redes sociales, subrayando su trayectoria no solo en Tigres, sino también como ex presidente del Club América y director de operaciones de la Federación Mexicana de Futbol (FMF). Aunque no cuenta con experiencia previa en la MLS o la NWSL, Arthur Blank expresó plena confianza: "La impresionante experiencia de Mauricio y su visión elevarán nuestros clubes a un gran estado de forma".
Culebro reportará directamente al CEO Rich McKay y tendrá bajo su responsabilidad los aspectos deportivos de ambas franquicias. Su llegada marca un hito en la internacionalización de los dirigentes mexicanos en el fútbol profesional de Estados Unidos.
Como efecto dominó de su salida, Tigres también anunció otros cambios estructurales. Carlos Valenzuela fue nombrado Vicepresidente Ejecutivo, con más de 15 años en la industria futbolística y experiencia como consultor de FIFA a nivel global, lo que aportará una visión internacional al proyecto regiomontano.
Con esta transición, concluye una era exitosa en San Nicolás y se abre una nueva capítulo para el fútbol mexicano en el escenario continental, con Culebro como embajador del modelo institucional desarrollado en la Liga MX.