NFL confirmará inicio inédito en miércoles para temporada 2026 en Seattle

La NFL romperá con una larga tradición al iniciar su temporada 2026 el miércoles 9 de septiembre en el Lumen Field, casa de los Seattle Seahawks, campeones del Super Bowl LX. Este será el primer kickoff de la liga programado en miércoles desde 2012, marcando un cambio inédito en el calendario regular de la competición.
El partido inaugural, programado para las 18:00 horas tiempo del centro de México, dará inicio a una temporada que continuará al día siguiente con un histórico enfrentamiento divisional en el Melbourne Cricket Ground, Australia. El duelo entre San Francisco 49ers y Los Angeles Rams se llevará a cabo el jueves 10 de septiembre a las 18:35 horas (hora de Ciudad de México), lo que corresponde a las 10:35 del viernes en Australia, aprovechando las 16 horas de diferencia horaria.
La decisión de mover el kickoff al miércoles responde a la fecha del Día del Trabajo en Estados Unidos, que en 2026 caerá el lunes 7 de septiembre. Tradicionalmente, la NFL inicia su temporada el primer jueves posterior a esta fecha. Sin embargo, la Ley de Radiodifusión Deportiva, vigente desde 1961, prohíbe que los partidos de la NFL se transmitan en viernes o sábados entre el segundo viernes de septiembre y el segundo sábado de diciembre, con el fin de no competir con los partidos universitarios y de preparatoria en Estados Unidos.
A pesar de que en los últimos años se han permitido partidos internacionales en viernes —como los celebrados en Sao Paulo, Brasil—, la NFL mantiene esta restricción en suelo estadounidense. Por ello, el inicio en miércoles evita cualquier conflicto regulatorio y logístico.
Seattle Seahawks, dirigidos por el head coach Mike Macdonald, recibirán el tradicional homenaje a los campeones del Super Bowl, una costumbre que se mantiene desde 2004, con excepción del año 2019 por el centenario de la fundación de la liga.
Este será el quinto partido de temporada regular de la NFL en disputarse en miércoles desde 2012. Los anteriores incluyen el adelanto del kickoff inaugural de 2012 por el discurso del entonces presidente Barack Obama en la Convención Nacional Demócrata, y partidos reprogramados por la pandemia de COVID-19 en 2020, así como los juegos navideños de 2024.
Se espera que el calendario completo de la temporada 2026 sea revelado en mayo. La NFL continúa expandiendo su alcance global con partidos internacionales, consolidando su estrategia de crecimiento en mercados como Australia y América Latina.