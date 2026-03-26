NFL confirmará inicio inédito en miércoles para temporada 2026 en Seattle

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La NFL anunció que la temporada 2026 comenzará el miércoles 9 de septiembre en el Lumen Field de Seattle, rompiendo con la tradición del kickoff del jueves. El partido inaugural enfrentará a los campeones del Super Bowl LX, Seattle Seahawks, ante un rival aún por definir. La medida responde a consideraciones logísticas y de programación, respetando la Ley de Radiodifusión Deportiva que protege al futbol americano colegial y preparatoria en EU.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/03/2026 09:26 AM.
En Deportes y editada el 26/03/2026 09:18 AM.