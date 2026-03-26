Rodrigo Pacheco hace historia al eliminar al primer sembrado en el ATP Challenger Morelia

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El tenista mexicano Rodrigo Pacheco logró una victoria histórica al vencer al australiano James Duckworth, primer favorito del torneo, con parciales de 7-6(4) y 6-3, clasificándose a los cuartos de final del ATP Challenger Morelia.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/03/2026 12:45 PM.
En Deportes y editada el 26/03/2026 12:13 PM.