Rodrigo Pacheco hace historia al eliminar al primer sembrado en el ATP Challenger Morelia

Rodrigo Pacheco escribió una página histórica en el tenis mexicano al eliminar al primer sembrado del ATP Challenger Morelia, el australiano James Duckworth, con un contundente marcador de 7-6(4), 6-3. El triunfo, conseguido en el Estadio Tres Marías, lo posiciona entre los ocho mejores del certamen y refuerza su estatus como una de las mayores promesas del deporte nacional.
El duelo, disputado en la ronda de 16avos de final, estuvo marcado por la intensidad y la presión desde el primer juego. Ambos tenistas defendieron firmemente sus servicios en el primer set, que se definió en un tiebreak. Pacheco mostró madurez y frialdad bajo presión, imponiéndose 7-6(4) tras una lectura precisa de los puntos clave y una agresividad controlada que desequilibró al experimentado australiano.
En el segundo set, el mexicano mantuvo la concentración y logró un quiebre decisivo que lo encaminó hacia la victoria. Con un juego sólido desde el fondo y una efectiva estrategia de saque y volea, Pacheco cerró el partido con un 6-3, en poco más de una hora de juego, ante el apoyo incondicional de las gradas que convirtieron el estadio en un fortín nacional.
La victoria no solo representa un logro personal para el joven tenista, sino un impulso simbólico para el tenis mexicano, que busca consolidar figuras competitivas en el circuito internacional. Pacheco, de 22 años, ha demostrado en este torneo que posee las herramientas técnicas y mentales para competir contra rivales de jerarquía mundial.
Con este triunfo, el mexicano accede a los cuartos de final, donde enfrentará a un nuevo desafío con el ánimo en alza y el respaldo de todo un país. Su desempeño ha revitalizado las esperanzas de ver surgir una nueva generación de tenistas capaces de trascender en el escenario global y de inspirar a futuras promesas del deporte en México.