Javier Aguirre rompe el silencio: esta es la razón por la que no convocó a Diego Lainez

La ausencia de Diego Lainez en las últimas convocatorias de la Selección Mexicana ya tiene explicación oficial. Javier Aguirre, técnico nacional, salió al paso de los rumores y aseguró que la decisión de no considerar al mediocampista de Tigres obedece únicamente a criterios deportivos, descartando categóricamente cualquier acto de indisciplina.
Durante una conferencia de prensa previa a los amistosos ante Islandia, Portugal y Bélgica, Aguirre fue enfático al señalar que no ha habido ningún incidente disciplinario dentro del grupo desde su regreso al banquillo tricolor. “Hablar de un solo jugador que no está, es decir, que deben haber 55 que han venido y no han vuelto. Desde que estoy aquí no ha habido un solo acto de indisciplina”, afirmó.
El seleccionador hizo una excepción con Rodrigo Huescas, quien no asistió a la Copa Oro 2025 debido a un proceso judicial que derivó en una condena. “Fue el único acto de indisciplina, porque estaba en un proceso judicial y fue condenado; no fue a Copa Oro por lo mismo”, detalló.
Sobre Lainez, Aguirre subrayó que su no convocatoria forma parte de una estrategia para observar a otros futbolistas. “Si alguno no está aquí es porque consideramos que queremos ver a otros o necesitamos verlos, nada más”, indicó, reiterando que el comportamiento general del equipo ha sido ejemplar. “Todos han tenido una actitud extraordinaria. No me gustaría que el rumor ensombrezca el trabajo serio que estamos haciendo”.
La Selección Mexicana continuará su preparación con dos partidos amistosos clave: frente a Portugal en la reinauguración del Estadio Banorte el 28 de marzo, y posteriormente contra Bélgica el 31 en el Soldier Field de Chicago.