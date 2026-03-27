Javier Aguirre rompe el silencio: esta es la razón por la que no convocó a Diego Lainez

...

El técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, aclaró que la ausencia de Diego Lainez en las recientes convocatorias responde a criterios deportivos y no a problemas de indisciplina, al tiempo que destacó el buen comportamiento del plantel.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/03/2026 05:30 PM.
En Deportes y editada el 27/03/2026 05:02 PM.