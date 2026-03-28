Donovan Carrillo finaliza en el puesto 19 del Mundial de Patinaje Artístico en Praga

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El patinador mexicano Donovan Carrillo concluyó en la posición 19 del Campeonato Mundial de Patinaje Artístico 2026 en Praga con un puntaje combinado de 219.74 unidades, destacando por su rutina inspirada en Elvis Presley pese a errores en la ejecución. Esta actuación representa su segunda mejor participación en un Mundial.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/03/2026 10:45 AM.
En Deportes y editada el 28/03/2026 10:57 AM.