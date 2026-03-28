Donovan Carrillo finaliza en el puesto 19 del Mundial de Patinaje Artístico en Praga

Donovan Carrillo cerró su participación en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico 2026, celebrado en Praga, en el lugar 19 de 36 competidores, con un puntaje total de 219.74 unidades. El representante mexicano obtuvo 79.65 puntos en el programa corto y 140.09 en el libre, consolidando así su segunda mejor actuación en un Mundial, solo superada por su histórico 15° puesto alcanzado en 2024.
Durante su rutina libre, Carrillo deslumbró al público con una coreografía inspirada en Elvis Presley, que generó una ovación de pie y provocó que las banderas mexicanas ondearan en las gradas del recinto. A pesar de su carisma y entrega, la presentación se vio afectada por dos caídas y errores técnicos que impactaron en la calificación final, aunque no opacaron el respaldo del público internacional.
El título mundial fue conquistado por el estadounidense Ilia Malinin, quien sumó 329.40 puntos tras una impecable rutina libre que le valió 218.11 unidades, asegurando su tercer campeonato consecutivo. Malinin superó a los japoneses Yuma Kagiyama (306.67), subcampeón, y Shun Sato (288.54), bronce, quienes remontaron desde el sexto y cuarto lugar, respectivamente, tras el programa corto.
Carrillo, quien ya había llamado la atención en competencias anteriores por representar a México en una disciplina con poca tradición en el país, reafirmó su compromiso con el patinaje artístico y agradeció el apoyo nacional a través de redes sociales, donde su actuación generó una ola de reconocimiento.