Gobierno de CDMX instalará pantallas gigantes en el Zócalo para partido México vs Portugal

El Gobierno de la Ciudad de México confirmó la instalación de pantallas gigantes en la Plaza de la Constitución para transmitir el partido amistoso entre México y Portugal, que se llevará a cabo este sábado 28 de marzo a las 19:00 horas en el Estadio Azteca, ahora conocido como Estadio Banorte.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, extendió una invitación abierta a la población para disfrutar del encuentro deportivo en compañía de sus familias y amigos en el Zócalo capitalino. El evento contará con asientos y una transmisión en tiempo real del partido, considerado clave en la preparación de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.
La apertura de la explanada del Zócalo será a partir de las 15:30 horas, aunque se prevé que los cierres viales en el perímetro comiencen desde las 13:00 horas debido a los operativos de seguridad y logística. Las autoridades recomendaron a los asistentes planear su traslado con anticipación.
Para facilitar el regreso de los espectadores, el Sistema de Transporte Colectivo Metrobús habilitará horarios especiales: las Líneas 1, 2, 5 y 7 prestarán servicio hasta la 1:00 horas del domingo 29 de marzo. Esta medida busca optimizar la movilidad ante la alta afluencia esperada tanto en el estadio como en el centro histórico.
El partido, que marcará uno de los primeros grandes eventos futbolísticos en el recinto reinaugurado, generó una ola de entusiasmo entre aficionados. La transmisión gratuita en el Zócalo permitirá a miles de personas vivir en colectivo la pasión por el fútbol nacional.