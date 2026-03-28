Gobierno de CDMX instalará pantallas gigantes en el Zócalo para partido México vs Portugal

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El Gobierno de la Ciudad de México instalará pantallas gigantes en el Zócalo para transmitir el partido entre México y Portugal este sábado 28 de marzo a partir de las 19:00 horas; la apertura será a las 15:30 y se prevén cierres viales desde las 13:00.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/03/2026 10:25 AM.
En Deportes y editada el 28/03/2026 10:21 AM.