Tiger Woods es liberado tras ser arrestado por conducir bajo efectos de sustancias en Florida

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El legendario golfista Tiger Woods fue liberado tras pasar ocho horas en prisión acusado de conducir bajo la influencia de sustancias no especificadas, daños a la propiedad y negarse a someterse a una prueba de orina. El accidente ocurrió en Jupiter, Florida, sin que se registraran heridos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/03/2026 11:10 AM.
En Deportes y editada el 28/03/2026 11:06 AM.