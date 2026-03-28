Tiger Woods es liberado tras ser arrestado por conducir bajo efectos de sustancias en Florida

El golfista estadounidense Tiger Woods fue puesto en libertad a última hora del viernes tras pagar fianza, luego de permanecer varias horas detenido en la cárcel del condado de Martin, Florida, tras un accidente vial ocurrido cerca de su residencia en Jupiter.
Woods, de 50 años y ganador de quince títulos majors, conducía un todoterreno negro a gran velocidad alrededor de las 14:00 horas locales cuando intentó adelantar una camioneta de limpieza que remolcaba un tráiler pequeño. Al realizar una maniobra evasiva, perdió el control del vehículo, volcó sobre su costado y tuvo que salir por una de las ventanillas.
Tras el siniestro, fue trasladado a la comisaría local, donde se le acusó de conducción bajo la influencia de sustancias, daños a la propiedad y negarse a someterse a una prueba de orina para detectar otras drogas prohibidas. Aunque dio negativo en alcohol según el sheriff John Budenskiek, las autoridades no han revelado aún qué sustancias podrían haber estado involucradas.
El deportista salió de la cárcel acompañado de personal de seguridad, sentado en el asiento del copiloto de un SUV negro, mientras medios gráficos capturaron su salida. "Da igual quién seas. Si infringes la ley, nosotros la aplicaremos", afirmó el sheriff durante la conferencia posterior al incidente.
No se reportaron heridos en el accidente, ni entre los ocupantes del otro vehículo ni en el propio Woods. Las autoridades continúan con la investigación del caso.