Javier Aguirre exige carácter tras abucheos en el México vs Portugal

...

Tras el empate sin goles entre México y Portugal en el Estadio Azteca, Javier Aguirre respondió con firmeza a los abucheos de la afición y lanzó un llamado a los futbolistas: deben mostrar fortaleza mental y no esconderse ante la presión, especialmente con el Mundial 2026 en puerta.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/03/2026 10:30 AM.
En Deportes y editada el 30/03/2026 10:04 AM.