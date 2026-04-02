Tiger Woods se retira temporalmente del golf tras accidente automovilístico

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El legendario golfista anunció que se apartará de los torneos para recibir tratamiento y cuidar su salud, después de haber sido detenido en Florida bajo los efectos de analgésicos tras un choque de tránsito.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/04/2026 11:05 AM.
En Deportes y editada el 02/04/2026 11:02 AM.