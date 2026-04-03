Cristiano Ronaldo declara estar listo para volver a jugar tras lesión

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El astro portugués, que se perdió el amistoso México‑Portugal por una lesión, recibió el alta médica y confirmó su disponibilidad para la Saudi Pro League, generando optimismo entre la afición mexicana y el Al‑Nassr.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/04/2026 06:07 AM.
En Deportes y editada el 03/04/2026 06:45 AM.