Cristiano Ronaldo declara estar listo para volver a jugar tras lesión

El delantero portugués Cristiano Ronaldo está listo para reincorporarse a la actividad competitiva después de superar una lesión que le impidió participar en el amistoso México vs Portugal, partido que marcó la reinauguración del Estadio Azteca.
El capitán de Portugal, que volvió a los entrenamientos de Al‑Nassr esta semana, recibió el alta médica y, según informó el periodista especializado Fabrizio Romano, se declara preparado para disputar la próxima jornada de la Saudi Pro League contra Al‑Najma SC, programada para la fecha 27.
La ausencia de Ronaldo en el encuentro de la selección mexicana generó una gran decepción entre los aficionados, quienes habían agotado entradas para verlo comandar a su equipo en el histórico estadio. La lesión, que surgió durante los entrenamientos previos al amistoso, obligó al jugador a perderse el evento y a permanecer fuera de acción durante la fecha FIFA.
Tras una rehabilitación intensiva, el astro portugués ha publicado videos virales mostrando su desempeño en la práctica, evidenciando una condición física óptima. Su regreso coincide con un momento crucial para Al‑Nassr, que busca consolidar el liderato en la liga saudí.
El anuncio de su disponibilidad no solo reaviva el entusiasmo de la afición mexicana, sino que también plantea la posibilidad de que Ronaldo participe en futuros encuentros internacionales en territorio mexicano, siempre que su calendario lo permita.
Con la mirada puesta en nuevos récords y en mantener su vigencia en la élite del fútbol mundial, Cristiano Ronaldo demuestra una vez más su capacidad para superar obstáculos y seguir siendo protagonista en los escenarios más importantes.