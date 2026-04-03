Julio César Chávez acusa a Turki Al Sheikh de “echar a perder” el boxeo mundial

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El legendario campeón mexicano Julio César Chávez denunció que la intervención del empresario saudí Turki Al Sheikh está transformando el boxeo en un espectáculo de dinero, relegando la competitividad y favoreciendo a los pugilistas más rentables.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/04/2026 06:14 AM.
En Deportes y editada el 03/04/2026 07:10 AM.