Julio César Chávez acusa a Turki Al Sheikh de “echar a perder” el boxeo mundial

El ex campeón mundial de boxeo, Julio César Chávez, lanzó duras críticas contra el empresario saudí Turki Al Sheikh, a quien responsabiliza de “echar a perder” el boxeo mundial. En una entrevista concedida al canal de YouTube de Adrián Marcelo, Chávez sostuvo que la creciente influencia de Al Sheikh ha convertido al deporte en un negocio centrado en el espectáculo y las ganancias, en detrimento de la esencia competitiva que siempre lo definió.
Según el veterano pugilista, la inyección de “bolsas millonarias” en los combates, impulsada por el jeque, beneficia económicamente a los boxeadores, pero “desplaza la exigencia deportiva y dificulta que los mejores peleen entre sí”. En sus palabras, “las grandes sumas de dinero aportadas por Turki Al Sheikh han beneficiado a los boxeadores, pero han desplazado la exigencia deportiva”.
Chávez también señaló que la UFC ha superado al boxeo en la calidad de sus enfrentamientos, lo que evidencia una pérdida de atractivo del deporte tradicional. “Son épocas diferentes, ¿me entiendes? Son tiempos diferentes”, afirmó el ex campeón, añadiendo que la cantidad de dinero que se paga hoy es “increíble”, pero que “más este Turki que vino a echar a perder el boxeo, la verdad”.
El excampeón reconoció que los pugilistas actuales están ganando “muchísimos millones y millones de dólares”, pero advirtió que este modelo de negocio prioriza el espectáculo sobre el mérito en el ring. “Lo que hace el jeque árabe no es bueno para el pugilismo en general, aunque sí para los protagonistas”, explicó Chávez.
Entre los eventos citados por el entrevistado se encuentran los duelos entre Tyson Fury y Oleksandr Usyk, así como los acuerdos recientes con Saúl "Canelo" Álvarez, figura central del boxeo actual. Chávez destacó que la estrategia de Turki Al Sheikh no se limita al Medio Oriente; se han organizado funciones en Arabia Saudita, Inglaterra y Estados Unidos, y se anunció una pelea en las Pirámides de Egipto para mayo.
Para el legendario mexicano, la irrupción de Al Sheikh ha alterado la lógica del boxeo, haciendo que los organizadores y promotores prioricen los ingresos sobre la competencia deportiva. “Bueno, para los boxeadores actuales, pues qué bueno, ¿no? Bendito sea Dios que están ganando muchísimos millones, pero está echando a perder el boxeo”, concluyó Chávez en la entrevista.