Rodrigo Pacheco avanza a cuartos de final del Challenger de San Luis Potosí

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El tenista mexicano Rodrigo Pacheco Méndez superó al francés Luka Pavlovic en tres sets y se clasificó para los cuartos de final del ATP Challenger de San Luis Potosí, donde enfrentará al argentino Juan Pablo Ficovich.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/04/2026 06:15 AM.
En Deportes y editada el 03/04/2026 07:15 AM.