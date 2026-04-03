Rodrigo Pacheco avanza a cuartos de final del Challenger de San Luis Potosí

Rodrigo Pacheco Méndez, de 20 años, continuó su racha de éxitos en el ATP Challenger de San Luis Potosí al derrotar al francés Luka Pavlovic por 4-6, 6-3 y 6-0, asegurando su cuarto cuarto de final consecutivo en la categoría.
El primer set se inclinó a favor de Pavlovic tras romper el servicio de Pacheco en el punto inaugural y mantener su propio saque, cerrando 6-4. En el segundo set, el mexicano respondió con un quiebre temprano y, pese a ceder un punto al rival, consolidó el set 6-3.
El tercer set mostró el desgaste de Pavlovic; Pacheco aprovechó tres quiebres de servicio y cerró el marcador sin perder un punto, 6-0. Tras el triunfo, el tenista yucateco declaró: "No quiero meterme presión, voy paso a paso".
Con la victoria, Pacheco se prepara para medirse en cuartos de final contra el argentino Juan Pablo Ficovich, cuarto sembrado del torneo, y persigue su primera final en un Challenger, tras haber quedado a un partido de lograrlo en tres oportunidades anteriores.
El público local aplaudió el desempeño del joven mexicano, que sigue consolidándose como una de las promesas del tenis nacional.