Luka Doncic se pierde el resto de la temporada regular de la NBA por lesión

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El esloveno Luka Doncic, máximo anotador de la NBA y candidato al MVP, quedará fuera de los últimos cinco partidos de la temporada regular tras una lesión en el isquiotibial sufrida contra los Oklahoma City Thunder, lo que pone en duda su participación en los playoffs.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/04/2026 07:47 AM.
En Deportes y editada el 04/04/2026 08:05 AM.