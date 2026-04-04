Luka Doncic se pierde el resto de la temporada regular de la NBA por lesión

Luka Doncic, la pieza clave de los Dallas Mavericks, quedó fuera de acción indefinida después de lesionarse el isquiotibial derecho en el tercer cuarto del encuentro contra los Oklahoma City Thunder, jugado anoche. La lesión, confirmada por ESPN y el insider Shams Charania, obliga al esloveno a perder los cinco partidos que restan de la temporada regular.
El diagnóstico se realizó tras una resonancia magnética programada para este viernes. Con la ausencia de Doncic, los Mavericks perderán a su máximo anotador, quien lidera la liga con un promedio de 33.5 puntos por partido y había acumulado 64 partidos jugados, quedando fuera del umbral mínimo de 65 encuentros requerido para ser elegible a los premios de fin de año, incluido el MVP, cuya candidatura se había fortalecido en las últimas semanas.
Antes de la lesión, Doncic había registrado trece partidos con 30 o más puntos, incluyendo una actuación histórica de 60 puntos contra los Miami Heat el 19 de marzo. Su promedio de 39.8 puntos en los últimos trece partidos lo posicionaba como uno de los jugadores más dominantes de la temporada.
La lesión llega a dos semanas del inicio de los playoffs, programado para el sábado 18 de abril, y genera incertidumbre sobre la disponibilidad del jugador para la postemporada. El agente de Doncic, Bill Duffy, anunció que solicitará una exención bajo “circunstancias extraordinarias” para que su cliente sea considerado en los premios anuales, argumentando que parte de sus ausencias se debieron al nacimiento de su segunda hija.
El partido contra los Thunder terminó en una derrota de 139‑96, la segunda peor en la carrera de LeBron James, y dejó a los Mavericks con la necesidad de reconfigurar su ofensiva de cara a los últimos encuentros y a los playoffs.
Mientras tanto, los Mavericks continúan en la tercera posición de la Conferencia Oeste, detrás de los Thunder y los San Antonio Spurs, tras una racha de 15‑2 en marzo impulsada en parte por la brillante actuación de Doncic.