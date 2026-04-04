Santos Laguna nombra a Gonzalo Pineda como nuevo director deportivo

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Ante una crisis de resultados, el club lagunero incorpora al exjugador de Chivas y exentrenador de la MLS para liderar la reconstrucción deportiva.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/04/2026 07:43 AM.
En Deportes y editada el 04/04/2026 07:57 AM.