Santos Laguna nombra a Gonzalo Pineda como nuevo director deportivo

El Club Santos Laguna anunció la incorporación de Gonzalo Pineda como nuevo director deportivo del primer equipo, una medida destinada a revertir la actual crisis de resultados que ha dejado al conjunto en la zona de descenso.
Con la directiva buscando una visión renovada y una gestión más estructurada, la llegada del exjugador mexicano, quien se destacó en Chivas, Pumas y la MLS, se presenta como una apuesta estratégica para fortalecer la planificación deportiva y el desarrollo de talento.
Pineda, campeón del Apertura 2006 con Chivas y de los torneos Clausura y Apertura 2004 con Pumas, también cuenta con experiencia internacional: ganó la U.S. Open Cup y el MLS Supporters’ Shield con Seattle Sounders FC, y representó a México en la Copa del Mundo 2006, entre otros certámenes.
Tras retirarse, inició su carrera como técnico en 2017, sirviendo como asistente en Seattle Sounders y como entrenador principal de Atlanta United, donde llevó al equipo a los playoffs en dos temporadas. En 2024 regresó a México como estratega del Atlas FC, ampliando su conocimiento del entorno de la Liga MX.
La directiva de Santos Laguna confía en que el perfil de Pineda, con conocimientos de procesos institucionales y desarrollo de jugadores, será clave para reconstruir el proyecto deportivo y devolver al club la competitividad que su historia y afición exigen.