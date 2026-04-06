Álvaro Arbeloa elogia a Mbappé y habla del equilibrio del Real Madrid tras la derrota ante Mallorca

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El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, destacó que Kylian Mbappé conoce a la perfección lo que representa el club blanco, aseguró que su presencia no romperá el equilibrio del equipo y centró la atención del vestuario en el próximo duelo contra el Bayern de Múnich.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/04/2026 09:24 AM.
En Deportes y editada el 06/04/2026 09:34 AM.