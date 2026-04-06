Álvaro Arbeloa elogia a Mbappé y habla del equilibrio del Real Madrid tras la derrota ante Mallorca

En la rueda de prensa del lunes, el técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, abordó la posible alteración del equilibrio del conjunto tras la incorporación de Kylian Mbappé al once titular, que se dio en el reciente encuentro contra el Mallorca (2‑1). El francés, recién recuperado de una lesión de rodilla, volvió a iniciar el partido y, según Arbeloa, “sabe perfectamente lo que es el Real Madrid”.
Arbeloa subrayó que Mbappé siempre ha soñado con vestir la camiseta blanca y que su llegada es “una suerte extraordinaria”. El entrenador aseguró que el delantero no romperá la armonía del equipo, pues su mentalidad y compromiso están alineados con la historia y la exigencia del club.
El técnico también recordó las palabras de Vinícius Júnior, quien describió al cuerpo técnico como “muy bien trabajado” y destacó la agresividad defensiva y la velocidad de los jugadores bajo la dirección de Arbeloa. “Se emparejan muchísimo y replegan todo el campo a una velocidad tremenda”, señaló el brasileño.
Respecto al ambiente interno tras la derrota en Mallorca, Arbeloa confesó estar “dolido”, pero enfatizó que no hay tiempo para lamentaciones. “En cinco segundos les dije que el foco tenía que estar en el partido de mañana contra el Bayern. Tenemos que poner toda la energía en ese encuentro”, declaró.
El entrenador también habló del regreso de Jude Bellingham, quien vuelve de una lesión y ha tenido minutos limitados contra el Atlético y el Mallorca. Arbeloa admitió que ahora debe encontrar un hueco para el británico en el once titular.
Finalmente, Arbeloa rindió homenaje al austríaco David Alaba, exjugador del Bayern Múnich, calificándolo de “privilegio” y “una suerte” contar con su experiencia en el plantel, resaltando su aporte tanto dentro como fuera de la cancha.
Con la vista puesta en la Champions League, el Real Madrid busca revertir la derrota y retomar la senda ganadora contra el Bayern, manteniendo la convicción de que, como siempre, “solo hay un objetivo: ganar”.