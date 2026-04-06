Isaac del Toro se ubica 13° en la contrarreloj inaugural de la Vuelta al País Vasco

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El mexicano debutó con un tiempo de 18:00 minutos, 51 segundos detrás del ganador Paul Seixas, y se mantiene como una de las cartas fuertes del UAE Team Emirates para la clasificación general.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/04/2026 12:15 PM.
En Deportes y editada el 06/04/2026 12:24 PM.