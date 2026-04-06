Isaac del Toro se ubica 13° en la contrarreloj inaugural de la Vuelta al País Vasco

Isaac del Toro concluyó la primera etapa de la Vuelta al País Vasco en el puesto 13, cronometrando 18:00 minutos exactos en la contrarreloj individual de Bilbao. El francés Paul Seixas (Decathlon‑CMA‑CGM) se impuso con 17:09, dejando a del Toro 51 segundos atrás y tomando el liderato provisional.
El mexicano, integrante del UAE Team Emirates, se posiciona como una de las principales apuestas del equipo para la clasificación general, detrás únicamente de su compañero Felix Großschartner, quien quedó tercero en la jornada.
La segunda etapa, que se disputará entre Pamplona‑Iruña y las Cuevas de Mendukilo, cubrirá 164,1 km con un recorrido exigente que incluye cuatro puertos puntuables y más de 3.300 metros de desnivel acumulado. El perfil, quebrado desde el inicio, destaca el puerto de San Miguel de Aralar (1ª categoría, 10 km al 7,7 %), que podría ser el escenario del primer recorte significativo.
Del Toro deberá dejar atrás la experiencia de la primera etapa y enfocarse en cada prueba, con la mirada puesta en consolidar la racha positiva que ha demostrado a comienzos de año, tras sus victorias en la Tirreno‑Adriático y el UAE Tour.
Los aficionados mexicanos podrán seguir la actuación del ciclista en vivo a través de Claro Sports, a partir de las 7:00 h (tiempo del centro de la República).