Vinicius Jr. admite que no logró conectar con Xabi Alonso y destaca su vínculo con Álvaro Arbeloa

Vinicius Júnior, delantero brasileño del Real Madrid, declaró este lunes que, a nivel futbolístico, no logró establecer una conexión eficaz con su anterior entrenador, Xabi Alonso. En la rueda de prensa previa al choque contra el Bayern Múnich, el jugador explicó que la falta de sintonía se manifestó cuando fue sustituido por el técnico español, describiendo el momento como "no fue bonito".
Sin embargo, el futbolista resaltó la relación que mantiene con el actual director técnico, Álvaro Arbeloa, a quien calificó de "conexión especial", comparándola con la que tuvo bajo la dirección de Carlo Ancelotti. "Siempre me ha dejado claro lo que quiere de mí y yo siempre he dado lo mejor de mí", afirmó Vinicius.
El brasileño también abordó su situación contractual, recordando que le resta un año de vínculo con el club y expresando su deseo de prolongar su estancia: "Ojalá pueda seguir aquí por mucho tiempo".
Respecto a su asociación en el campo con Kylian Mbappé, Vinicius lamentó los comentarios externos que cuestionan el equilibrio del equipo cuando ambos juegan juntos. "Tenemos que estar conectados mañana. Tengo una conexión increíble con él dentro y fuera del campo", aseguró.
En el tema del racismo, el delantero mostró su apoyo a Lamine Yamal y a la lucha contra la discriminación, subrayando la importancia de que los jóvenes hablen y denuncien estas situaciones.
Vinicius también celebró el regreso de Éder Militao tras una grave lesión muscular, describiéndolo como "el mejor del mundo en su puesto" y resaltó la fortaleza que aporta al conjunto junto a jugadores como Jude Bellingham, Ferland Mendy y Álvaro Rodríguez.
Por último, el brasileño comentó sobre la posible ausencia de Harry Kane en el Bayern, indicando que la versatilidad del equipo alemán podría complicar al Real Madrid, pero que el conjunto está preparado para cualquier escenario.