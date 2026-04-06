Vinicius Jr. admite que no logró conectar con Xabi Alonso y destaca su vínculo con Álvaro Arbeloa

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En rueda de prensa, el delantero del Real Madrid confesó que su relación futbolística con el exentrenador Xabi Alonso fue limitada, mientras que con Álvaro Arbeloa siente una “conexión especial”. También habló de su futuro en el club, la dupla con Kylian Mbappé y su postura contra el racismo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/04/2026 10:41 AM.
En Deportes y editada el 06/04/2026 10:52 AM.