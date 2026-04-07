Canelo Álvarez pausa el boxeo para iniciar estudios universitarios

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Saúl 'Canelo' Álvarez anunció que se incorpora a la Universidad de San Diego para estudiar negocios, mientras mantiene su regreso al ring programado para septiembre. El campeón mexicano busca demostrar que nunca es tarde para formarse académicamente, aun después de una exitosa carrera pugilística.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/04/2026 08:13 AM.
En Deportes y editada el 07/04/2026 08:42 AM.