Canelo Álvarez pausa el boxeo para iniciar estudios universitarios

El 7 de abril de 2026, Saúl "Canelo" Álvarez dio a conocer en su cuenta oficial de Instagram que iniciará una carrera universitaria en la Universidad de San Diego, enfocada en negocios y administración empresarial. Con la publicación, el campeón mexicano subrayó que "nunca es tarde para empezar" y que su objetivo es inspirar a sus seguidores a perseguir metas académicas sin importar la edad.
Esta decisión llega en un momento en que Álvarez se prepara para su próxima pelea, programada para el 12 de septiembre en Riyadh, Arabia Saudita, bajo la promoción del jeque Turki Al‑Alshikh. A pesar de la pausa temporal en su actividad pugilística para cumplir con sus estudios, el boxeador ha reiterado su compromiso con el ring y ha retomado los entrenamientos junto a su entrenador Diego "Zorrito" Luna tras recuperarse de una cirugía de codo.
Originario de Guadalajara, Canelo abandonó la escuela a temprana edad para dedicarse al boxeo, logrando múltiples títulos mundiales y una considerable fortuna que ha invertido en diversos negocios. Ahora, con una estabilidad financiera consolidada, busca complementar su experiencia deportiva con una formación académica que le permita expandir sus proyectos empresariales.
El anuncio también tiene un componente simbólico: Álvarez pretende demostrar que los límites de edad no son impedimento para fijarse nuevos objetivos. Al compartir su ingreso a la universidad, el deportista mexicano envía un mensaje de superación y de la importancia de la educación continua, tanto para atletas como para el público en general.
En conclusión, Canelo Álvarez combina su disciplina deportiva con la académica, convirtiéndose en un referente de que siempre existen oportunidades para asumir nuevos retos, sin importar la trayectoria previa.