Detienen al luchador Alberto del Río en San Luis Potosí por presunta violencia familiar

San Luis Potosí, 6 de abril de 2026 – La Guardia Civil Estatal detuvo al luchador profesional José Alberto Rodríguez, alias Alberto del Río, después de que su esposa denunciara violencia familiar a través del número de emergencia 911. Al llegar al domicilio, los agentes constataron lesiones en la mujer y procedieron a la aprehensión del presunto agresor.
Según la Fiscalía General del Estado, Rodríguez fue puesto a disposición del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica. Hasta el momento, la autoridad estatal no ha confirmado oficialmente el arresto, aunque en redes sociales circulan fotografías que muestran al luchador bajo custodia de la Guardia Civil.
Alberto del Río, nacido el 25 de mayo de 1977 en San Luis Potosí, proviene de una familia de renombre en la lucha libre; es hijo de Dos Caras y sobrino de Mil Máscaras. A lo largo de su carrera ha competido en organizaciones como WWE, AAA, Impact Wrestling y CMLL, obteniendo títulos mundiales, el Royal Rumble y el Money in the Bank.
El caso se inscribe dentro de una creciente preocupación por la violencia de género en México. La denuncia fue presentada por la propia pareja del luchador, quien solicitó ayuda inmediata, lo que desencadenó la rápida respuesta policial.
Las autoridades continúan investigando los hechos y se espera que la Fiscalía emita pronto los cargos correspondientes contra Rodríguez. Mientras tanto, el entorno del deporte de la lucha libre y los seguidores del artista esperan mayores detalles sobre el proceso judicial.