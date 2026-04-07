Detienen al luchador Alberto del Río en San Luis Potosí por presunta violencia familiar

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El exluchador profesional José Alberto Rodríguez, conocido como Alberto del Río, fue arrestado el 6 de abril de 2026 tras ser acusado de agredir física y verbalmente a su esposa, según reportes de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/04/2026 08:09 AM.
En Deportes y editada el 07/04/2026 08:58 AM.