Estadio Akron de Guadalajara recibe certificación FIFA Quality PRO y se prepara para el Mundial 2026

El Estadio Akron, sede de los Chivas de Guadalajara, obtuvo la certificación FIFA Quality PRO para su cancha, un requisito esencial para ser considerado como sede del Mundial 2026. Con la acreditación en mano, el recinto iniciará la renovación del terreno de juego, sustituyendo el césped de invierno por uno de verano más adecuado al clima local.
La remodelación está programada para concluir en 11 días, de modo que la nueva superficie esté lista para la Jornada 15 de la Liga MX, cuando Guadalajara reciba a Puebla el 18 de abril. El proceso, que se inició inmediatamente después del último partido contra Pumas, incluye la actualización del césped y la verificación de los criterios técnicos exigidos por la FIFA.
“Después de cumplir cabalmente con todos los estándares necesarios para albergar una competencia oficial de FIFA, la cancha del Estadio Akron, que ya cuenta con el sello FIFA Quality PRO, dará el siguiente paso en su proceso de mejora y adecuación de cara a la máxima justa de fútbol internacional”, señaló la directiva del estadio.
La certificación garantiza que el campo cumple con los requisitos de calidad, seguridad y desempeño requeridos para torneos internacionales. La sustitución del césped de invierno por uno de verano busca optimizar la jugabilidad y la resistencia del terreno ante las altas temperaturas de Guadalajara durante el verano, alineándose con las exigencias del Mundial.
Con una duración estimada de casi dos semanas, los trabajos permitirán que el Estadio Akron esté en óptimas condiciones antes del próximo compromiso de liga y, a largo plazo, para los partidos que se disputarán en México, Canadá y Estados Unidos en 2026.