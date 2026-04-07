Estadio Akron de Guadalajara recibe certificación FIFA Quality PRO y se prepara para el Mundial 2026

...

El Estadio Akron obtuvo la certificación FIFA Quality PRO y comenzará la renovación de su césped, con el objetivo de cumplir los estándares internacionales antes del Mundial 2026. Los trabajos concluirán en 11 días, justo a tiempo para el partido contra Puebla el 18 de abril.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/04/2026 08:14 AM.
En Deportes y editada el 07/04/2026 09:33 AM.