Nadador mexicano David Olvera establece récord nacional al cruzar 85 km entre Cozumel y Cancún

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El atleta de San Luis Potosí, David Olvera, completó una travesía de 85 kilómetros en mar abierto entre Cozumel y Cancún en 16 horas y 48 minutos, convirtiéndose en el poseedor del mayor recorrido a nado continuo en territorio mexicano. El logro, alcanzado tras dos intentos fallidos, destaca el trabajo colectivo y la preparación física, mental y espiritual del nadador.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/04/2026 12:02 PM.
En Deportes y editada el 08/04/2026 05:42 PM.