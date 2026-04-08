Nadador mexicano David Olvera establece récord nacional al cruzar 85 km entre Cozumel y Cancún

El nadador mexicano David Olvera, originario de San Luis Potosí, estableció un nuevo récord nacional al recorrer 85 kilómetros en mar abierto entre la punta sur de Cozumel y la playa del Hotel Fiesta Americana en Cancún. La hazaña se completó el martes 7 de abril después de 16 horas y 48 minutos de nado ininterrumpido.
Olvera anunció la marca a través de sus redes sociales: “Se logró. Después de casi 17 horas de nado, de la punta sur de Cozumel hasta la playa del Hotel Fiesta Americana en Cancún, puedo decir que ya soy poseedor del récord mexicano por la mayor distancia que un humano ha recorrido en territorio mexicano”. Además, resaltó el esfuerzo colectivo que hizo posible el reto: “Quiero contar la historia del trabajo que cuesta formar un equipo para hacer esto posible. No sólo es esfuerzo físico y mental, es un gran esfuerzo de muchas personas”.
El atleta explicó en una entrevista con Claro Sports que este fue su tercer intento por romper la marca del nado más largo en México, tras fracasos en Querétaro y en una previa travesía en Cozumel. “La verdad es que ya he intentado hacer esto tres veces. He fallado dos veces en romper esta marca: una vez en Querétaro y otra en Cozumel. Ahora es la tercera oportunidad”, señaló antes de iniciar el recorrido, añadiendo que su motivación era “no quedarme con ese mal sabor de boca”.
Para este intento, Olvera llevó a cabo una preparación integral que incluyó entrenamiento físico, mental y espiritual. Aunque inicialmente proyectaba terminar entre 13 y 14 horas, el tiempo final se extendió a poco menos de 17 horas, superando sus propias expectativas.
Este récord llega diez meses después de que Olvera ingresara al Guinness World Records al nadar 49 kilómetros alrededor de la isla de Manhattan, en Nueva York, en 5 horas, 34 minutos y 58 segundos. Tras esa hazaña, el nadador compartió: “Sin palabras, lo logré. Después de tantos intentos fallidos, por fin gané. Soy el mejor del mundo en este circuito porque cuando pones el trabajo, cuando crees, los sueños se cumplen”.
El nuevo registro de 85 kilómetros consolida a David Olvera como una figura emblemática del deporte acuático mexicano y abre la puerta a futuros desafíos de resistencia en aguas abiertas.