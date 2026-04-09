Javier ‘Chicharito’ Hernández será analista de FOX Sports en el Mundial 2026

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El máximo goleador histórico de México, Javier ‘Chicharito’ Hernández, se incorpora al equipo de transmisión de FOX Sports para la Copa del Mundo 2026, que se jugará en México, EE. UU. y Canadá.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/04/2026 12:28 PM.
En Deportes y editada el 09/04/2026 01:05 PM.