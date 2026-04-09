Javier ‘Chicharito’ Hernández será analista de FOX Sports en el Mundial 2026

La Federación Mexicana de Fútbol y la cadena estadounidense FOX Sports anunciaron que Javier ‘Chicharito’ Hernández, máximo goleador de la Selección Nacional, formará parte del plantel de analistas durante la Copa del Mundo 2026.
El exdelantero, que disputó tres mundiales (2010, 2014 y 2018) y anotó ocho goles en la historia de la Selección, será una de las caras visibles de la cobertura en inglés de la competición, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.
Brad Zager, presidente de deportes y productor ejecutivo de FOX Sports, declaró que la presencia de Hernández será "crucial" para ofrecer una visión auténtica y cercana, sobre todo en los partidos donde México participe, como la inauguración contra Sudáfrica el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.
Hernández manifestó su entusiasmo por la nueva etapa: "Será un placer divertirme y aprender de esta experiencia única. He jugado y marcado goles en una Copa del Mundo; ahora quiero aportar mi visión desde la mesa de análisis".
El exjugador, que actualmente milita en el LA Galaxy, mantendrá su récord de ocho goles con la Selección, ocho más que su más cercano perseguidor, Raúl Jiménez, delantero del Fulham. La distancia de goles sugiere que la marca de Chicharito permanecerá intacta durante el torneo.
FOX Sports transmitirá los partidos en inglés a través de sus plataformas digitales y de cable, mientras que la cobertura en español será manejada por otras cadenas locales.
Con la incorporación de Chicharito, la cadena busca reforzar su credibilidad y atraer a la audiencia mexicana, que seguirá de cerca cada paso de su equipo nacional en la mayor cita futbolística del planeta.