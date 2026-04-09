JC Chávez revela que Donald Trump intentó comprar su contrato cuando estaba bajo Don King

...

El excampeón mexicano contó que el empresario Donald Trump quiso adquirir su contrato en el apogeo de su carrera, pero el vínculo “de por vida” con el promotor Don King imposibilitó cualquier negociación.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/04/2026 08:52 AM.
En Deportes y editada el 09/04/2026 09:13 AM.