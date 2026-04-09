Toluca vence 4-3 al LA Galaxy en la ida de cuartos de la Concacaf Champions Cup

En un vibrante encuentro de la Concacaf Champions Cup, los Diablos Rojos de Toluca derrotaron 4‑3 al LA Galaxy en el partido de ida de los cuartos de final, asegurando una ventaja de tres goles de local que les permitirá intentar sellar el pase a semifinales en el regreso que se jugará en Estados Unidos el 15 de abril.
El delantero portugués Paulinho fue la figura indiscutible del encuentro, anotando los tres goles de Toluca (minutos 42, 72 y 85) y completando un hat‑trick que puso en jaque al conjunto californiano. El primer tanto llegó al minuto 11, cuando Nicolás Castro recibió un pase largo de Federico Pereira y definió de mano a mano para abrir el marcador.
Paulinho amplió la ventaja al minuto 42 tras un centro de Jesús Angulo; el portugués remató de cabeza con la izquierda y puso el 2‑0. El Galaxy reaccionó y redujo distancias al 65, cuando Gabriel Pec, asistido por Marcus Reus, disparó al primer poste y el balón entró por el hueco dejado por el portero Luis García.
Sin perder la iniciativa, Toluca volvió a responder al 72 con el segundo gol de Paulinho, quien recibió un pase filtrado de Castro y, sin dudar, remató de izquierda a la red. El Galaxy, sin embargo, no se rindió y empató 3‑3 al 77 gracias a un gol de Reus.
El desenlace llegó en los minutos finales: Paulinho, nuevamente autor del gol, recibió un pase de Castro y, tras una jugada de rebotes, definió de izquierda para sellar el 4‑3 definitivo. El marcador final refleja la intensidad del duelo y la capacidad ofensiva de Toluca, que ahora buscará consolidar su ventaja en territorio estadounidense.
El técnico Antonio Mohamed alineó un tridente ofensivo integrado por Alexis Vega, Helinho y Paulinho, estrategia que resultó decisiva. Con la victoria, Toluca se coloca en una posición favorable para avanzar a semifinales, mientras que el LA Galaxy deberá buscar una remontada en el segundo partido.