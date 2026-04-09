Toluca vence 4-3 al LA Galaxy en la ida de cuartos de la Concacaf Champions Cup

...

Los Diablos Rojos de Toluca superaron al LA Galaxy 4-3 en la casa del Estadio Nemesio Díez, con un hat‑trick de Paulinho que abrió la puerta a la semifinal del torneo continental.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/04/2026 08:38 AM.
En Deportes y editada el 09/04/2026 08:47 AM.