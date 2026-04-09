Diego Villalobos y Nayeli Mondragón se alzan con oro en el Panamericano de Natación Artística 2026

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El dueto mixto técnico senior mexicano conquista la primera medalla de oro para México en el Campeonato Panamericano de Natación Artística, consolidándose como referente continental.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/04/2026 08:30 AM.
En Deportes y editada el 09/04/2026 08:36 AM.