Diego Villalobos y Nayeli Mondragón se alzan con oro en el Panamericano de Natación Artística 2026

Diego Villalobos y Nayeli Mondragón lograron un histórico triunfo al obtener la medalla de oro en la prueba de Dueto Mixto Técnico Senior durante el Campeonato Panamericano de Natación Artística 2026, celebrado en Santiago, Chile.
Desde el inicio de la competencia, la pareja tricolor destacó por una rutina de alto nivel técnico y creativo, superando a los mejores exponentes de América y asegurando la primera medalla para México en el certamen. Este resultado no solo representa una victoria individual, sino que impulsa al conjunto nacional al iniciar su participación continental con una actuación impecable.
El oro obtenido garantiza boletos a competencias clave del ciclo olímpico, posicionando a Villalobos y Mondragón como referentes del continente y reforzando el lugar de México entre los protagonistas de la natación artística regional.
Con la victoria en el dueto mixto, la delegación mexicana continuará compitiendo en otras pruebas del torneo, con la expectativa de ampliar su cosecha de medallas y consolidar el ascenso de la disciplina en el país.